В Баку проходит II Метеорологический форум тюркского мира

В Баку проходит II метеорологический форум тюркского мира, организованный Министерством экологии и природных ресурсов.

В Баку проходит II метеорологический форум тюркского мира, организованный министерством экологии и природных ресурсов.

Как сообщает Report, в форуме принимают участие министры экологии тюркоязычных стран, руководители гидрометеорологических служб, представители государственных структур и эксперты.

Целью проведения форума является налаживание скоординированной деятельности в области изменения климата, расширение обмена опытом по созданию системы раннего предупреждения экстремальных погодных условий.

Форуму, проходящему в рамках 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, поддержку оказывает Программа развития ООН.

Первый форум состоялся два года назад в Анкаре, Турция.