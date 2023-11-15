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В Баку проходит II Метеорологический форум тюркского мира

В Баку проходит II Метеорологический форум тюркского мира В Баку проходит II метеорологический форум тюркского мира, организованный Министерством экологии и природных ресурсов.
Экология
15 ноября 2023 г. 10:56
В Баку проходит II Метеорологический форум тюркского мира

В Баку проходит II метеорологический форум тюркского мира, организованный министерством экологии и природных ресурсов.

Как сообщает Report, в форуме принимают участие министры экологии тюркоязычных стран, руководители гидрометеорологических служб, представители государственных структур и эксперты.

Целью проведения форума является налаживание скоординированной деятельности в области изменения климата, расширение обмена опытом по созданию системы раннего предупреждения экстремальных погодных условий.

Форуму, проходящему в рамках 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, поддержку оказывает Программа развития ООН.

Первый форум состоялся два года назад в Анкаре, Турция.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosting 2nd Meteorological Forum of Turkic World
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Türk Dünyası II Meteorologiya Forumu keçirilir

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