В Баку пошел первый снег

Ухудшающиеся погодные условия на территории столицы в настоящее время сопровождаются осадками.

Ухудшающиеся погодные условия на территории столицы в настоящее время сопровождаются осадками.

Как сообщает Report, в настоящее время в ряде районов Абшеронского района, Сумгайыте и Баку идет снег.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, 20 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами мокрый снег, снег. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 0, днем 1-3 градуса тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

20 января в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами снег, в отдельных местах интенсивный. Ночью и утром будет туман, местами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3, днем 3-6 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Возможен гололед.