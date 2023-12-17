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В Баку порывы ветра достигли 30 м/c

В Баку порывы ветра достигли 30 м/c Порывы северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигали 30 м/с.
Экология
17 декабря 2023 г. 19:08
В Баку порывы ветра достигли 30 м/c

Порывы северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигали 30 м/с.

Как сообщает Report, об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии на 18:00.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Балакяне, Гяндже, Шамкире, Гусаре, Шеки, Загатале, Шабране, Джафархане, Лянкяране, Нефтчале, Билясуваре, Бейлагане шел дождь, в Гядабейе, Дашкесане, Хачмазе, Халтане, Сарыбаше (Гахе), Губе, в горных районах Загатальского района (Алибей) выпал снег.

Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове увеличилась до 30 м/с, в Нафталане - 28 м/с, в Гяндже - 24 м/с, в Тертере - 23 м/с, в Нефтчале, Товузе, Шахдаге - 20 м/с, в Шеки -18 м/с, в Алтыагадже - 17 м/с, Джейранчеле, Шамкире - 16 м/с. По данным со станции "Нефтяные камни", высота волны в открытом море достигла 4,6 метра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 6°С, в Нахчыванской АР - до 10°С, в горных районах - до 5°С, в высокогорье - 0°С, в равнинных районах - 12°С.

В Службе добавили, что нестабильная погода будет наблюдаться на территории республики до полудня 18 декабря.

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