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В Баку ожидается снег и гололед

В Баку ожидается снег и гололед После нескольких дней относительно мягкой погоды в Баку и на Абшеронском полуострове, погодные условия изменятся начиная с 8 января, ожидается выпадение осадков, мокрого снега и снега.
Экология
6 января 2023 г. 16:46
В Баку ожидается снег и гололед

После нескольких дней относительно мягкой погоды в Баку и на Абшеронском полуострове, погодные условия изменятся начиная с 8 января, ожидается выпадение осадков, мокрого снега и снега.

Как передает Report, об этом говорится в предупреждении, распространенном Национальной службой гидрометеорологии.

С вечера 7 января и до вечера 9 января в некоторых частях полуострова северо-восточный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 10-12°, ночью 1-3° мороза, днем около 0°. С вечера 8 января по 12 января дороги, вероятно, будут покрыты льдом.

В северных и западных районах Азербайджана, начиная с вечера 7 января и до 12 января также ожидается выпадение осадков, мокрый снег, снег. Вероятно, что в некоторых местах осадки будут интенсивными.

С вечера 7 января до полудня 9 января северо-восточный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 10-12°, ночью ожидается 2-6° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла, в горных районах ночью - 10-15°, днем - 5-8° мороза.

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