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В Баку сотрудники известного ресторана срубили деревья

В Баку сотрудники известного ресторана срубили деревья В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службе экологической безопасности было установлено, что в Низаминском районе Баку, а также в Лянкяранском, Хачмазском, Бардинском и Гёранбойском районах были незаконно вырублены дере
Экология
24 февраля 2023 г. 10:29
В Баку сотрудники известного ресторана срубили деревья

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службе экологической безопасности было установлено, что в Низаминском районе Баку, а также в Лянкяранском, Хачмазском, Бардинском и Гёранбойском районах были незаконно вырублены деревья.

Как сообщили Report в Госслужбе, в ходе расследований было установлено, что деревья были срублены сотрудниками ресторана "Неолит", расположенного в Низаминском районе Баку (улица Микаила Алиева, 9), сотрудниками ООО "Профко" в селе Тангыван Лянкяранского района, представителем администрации села Нараджан на трассе Хачмаз-Худат, местным жителем в селе Тумаслы Бардинского района и местным жителем в селе Сафикюрд Гёранбойского района.

По всем приведенным фактам были составлены акты.

Собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки действиям нарушителей закона.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda məşhur restoranın rəhbərliyi ağacları qanunsuz olaraq kəsdirib

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