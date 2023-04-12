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В Баку ожидается сильный ветер

В Баку ожидается сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 13 апреля ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, а в течение дня 14 апреля – до 15-20 м/с с порывами до 23-25 м/с.
Экология
12 апреля 2023 г. 17:41
В Баку ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 13 апреля ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, а в течение дня 14 апреля – до 15-20 м/с с порывами до 23-25 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В районах Азербайджана с вечера 12 апреля до полудня 14 апреля начиная с западных районов ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, возможен град, в горной местности – снег.

Западный ветер в некоторых местах временами усилится.

Вероятно увеличение уровня воды в реках.

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