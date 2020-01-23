В Баку ожидаются снег и мороз - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сделало предупреждение в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, 24 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет сильный северо-западный ветер.

С 24-го января по утренние часы 25-го января ожидаются осадки, которые временами примут интенсивный характер.

Вечером 24 января и в ночь на 25 января временами дождь может перейти в мокрый снег и снег. С 24 января и в ночь на 25 января ожидается 0-2 градуса мороза.

До 25 января в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, местами дожди, мокрый снег, в горных и предгорных районах - снег, который временами может принять интенсивный характер. Скорость северо-западного ветра местами усилится.

На дорогах в горных и предгорных районах возможен гололед.