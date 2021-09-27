В Баку ожидаются осадки и ветер

Обнародован прогноз погоды на 28 сентября.

Обнародован прогноз погоды на 28 сентября.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня в отдельных местах вероятны дожди.

Будет дуть северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 15-18 градусов тепла, днем ​​20-22 градуса тепла. В Баку температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла, днем ​​20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются грозы, дожди, в северных и западных районах ожидаются ливни. Утром в горах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 4-8° тепла, днем 8-13° тепла.

Согласно медико-метереологическому прогнозу, 28 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метереологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.