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В Баку ожидаются дожди, в некоторых регионах выпадет град

В Баку ожидаются дожди, в некоторых регионах выпадет град В Баку и на Абшероне ожидается переменно-облачная погода, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в течение дня в некоторых местах, вероятно, пойдет дождь.
Экология
15 октября 2023 г. 12:20
В Баку ожидаются дожди, в некоторых регионах выпадет град

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но днем местами ожидаются переменные дожди.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром временами туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм. рт. ст. до 756 мм. рт. ст.. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но с утра в некоторых районах ожидаются временами дожди, местами – проливные с грозами, град, в горных территориях прогнозируется снег. Ночью и утром в некоторых районах туман.

Западный ветер периодически будет усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yağış yağacaq, bəzi rayonlarda dolu düşəcək

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