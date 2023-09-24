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В Баку ожидаются дожди, в горных регионах выпадет снег

В Баку ожидаются дожди, в горных регионах выпадет снег В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно. В первой половине дня в некоторых местах возможен дождь, прогнозируется северо-восточный ветер.
Экология
24 сентября 2023 г. 13:07
В Баку ожидаются дожди, в горных регионах выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно. В первой половине дня в некоторых местах возможен дождь, прогнозируется северо-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем ​​- 21-26° тепла. Показатель атмосферного давления установится на отметке 764 мм рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.

В ряде районов Азербайджана местами ожидаются дожди, кое-где интенсивного характера, выпадет град, в высокогорных районах прогнозируется снег. Ночью и утром местами будет туман, восточный ветер кое-где будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем ​​22-27° тепла, в горах ночью 3-8°, днем ​​8-13° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Paytaxta yağış, dağlıq rayonlara qar yağacaq

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