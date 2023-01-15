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В Баку ожидаются дожди, в горных районах Азербайджана дороги покроются льдом

В Баку ожидаются дожди, в горных районах Азербайджана дороги покроются льдом 4 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода. Местами ожидаются кратковременные дожди.
Экология
15 января 2023 г. 12:10
В Баку ожидаются дожди, в горных районах Азербайджана дороги покроются льдом

16 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода. Местами ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.

Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит около 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Восточный ветер в некоторых горных и предгорных районах усилится.

Температура воздуха составит ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 4-9° тепла, в горах ночью 11-16° мороза, днем 2-7° мороза.

В горных районах ожидается гололедица на дорогах.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq

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