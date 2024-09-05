Завтра в Баку ожидается ветреная погода

6 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

6 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем - 26-29° тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы, град и туман.

Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 25-30° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 18-22° тепла.