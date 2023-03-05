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В Баку ожидается ветер, в регионах пройдут дожди

В Баку ожидается ветер, в регионах пройдут дожди В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается облачная, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем ​​сменится на умеренный южный.
Экология
5 марта 2023 г. 13:02
В Баку ожидается ветер, в регионах пройдут дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается облачная, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем ​​сменится на умеренный южный.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и полуострове ночью составит 4-6° тепла, днем ​​10-15° тепла. Атмосферное давление упадет с 764 мм до 760 мм рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.

В регионах Азербайджана преобладать погода без осадков, однако, есть вероятность, что ночью в некоторых северных и западных регионах пройдут дожди, а в горных районах - снегопад. Местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем ​​15-20° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем ​​5-10° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for March 4
Версия на азербайджанском языке Bakıda külək əsəcək, bəzi rayonlarda yağış, qar yağacaq

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