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В Баку ожидается сильный ветер, в районах - дожди

В Баку ожидается сильный ветер, в районах - дожди Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие дни.
Экология
30 июня 2022 г. 16:06
В Баку ожидается сильный ветер, в районах - дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие дни.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с 1 по 3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра достигнет 15-18 м/с, временами - 20-23 м/с, днем 2 июля в некоторых частях полуострова - 25-28 м/с.

В районах (в основном в северных и западных) до 5 июля продолжатся неустойчивые погодные условия, местами ожидаются грозы и кратковременные дожди. Скорость западного ветра достигнет 15-20 м/с, временами 23 м/с, 2 июля местами - 25-30 м/с.

Вероятно увеличение уровня воды в реках.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda külək əsəcək, rayonlara yağış yağacaq

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