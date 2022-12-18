О нас

В Баку ожидается туман, в некоторых районах будет мокрый снег

В Баку ожидается туман, в некоторых районах будет мокрый снег 19 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
18 декабря 2022 г. 12:23
В Баку ожидается туман, в некоторых районах будет мокрый снег

19 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман.

Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8 градусов ночью, 8-11 градусов днем. В Баку ночью будет 6-8° тепла, днем ​​9-11° тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность будет 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах местами ожидаются дожди, а в горных районах - снег. Временами возможен туман. К вечеру местами усилится западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем ​​10-15° тепла, в горах ночью 3-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda duman olacaq, bəzi rayonlara yağış, qar yağacaq

Самое важное

Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 15:18
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
ФотоНачальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
17 декабря 2022 г. 13:25
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
17 декабря 2022 г. 10:52
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
16 декабря 2022 г. 16:36
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
16 декабря 2022 г. 15:14
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”
Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”
16 декабря 2022 г. 13:58
Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день
ФотоАкция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день
16 декабря 2022 г. 09:39
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
15 декабря 2022 г. 22:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi