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    В Баку ожидается туман

    В ряде регионов Азербайджана пройдет дождь

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Баку и на Абшеронском полуострове 25 марта погода будет переменно-облачной, временами пасмурно, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в утренние часы в Баку местами ожидается небольшой туман.

    Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

    Температура на Абшеронском полуострове ночью составит  6-9 С ,  днем - 15-20 С, в некоторых местах достигнет 23 C . В Баку ночью -  7-9, днем - 18-20 градусов тепла.

    В регионах Азербайджана в основном без осадков, в ночное время и в утренние часы в ряде районов возможен туман, вечером местами ожидаются дожди. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

    Температура ночью -7-12 С ,  днем - 18-23 градусов тепла,  в некоторых местах температура прогреется до 26 градусов тепла.  В горах ночью - 0-5 , днем - 11-16 градусов тепла, в некоторых местах -19 C .

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