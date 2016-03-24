В Баку ожидается туман

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Баку и на Абшеронском полуострове 25 марта погода будет переменно-облачной, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в утренние часы в Баку местами ожидается небольшой туман.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9 С , днем - 15-20 С, в некоторых местах достигнет 23 C . В Баку ночью - 7-9, днем - 18-20 градусов тепла.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, в ночное время и в утренние часы в ряде районов возможен туман, вечером местами ожидаются дожди. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура ночью -7-12 С , днем - 18-23 градусов тепла, в некоторых местах температура прогреется до 26 градусов тепла. В горах ночью - 0-5 , днем - 11-16 градусов тепла, в некоторых местах -19 C .