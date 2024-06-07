В Баку ожидается сильный ветер, в регионах Азербайджана - град

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром 8 июня ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром 8 июня ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

С 8 по 11 июня в регионах Азербайджана ожидаются периодические дожди, местами грозы. В горных и предгорных районах (Дашкесан-Гадабейский, Карабахский и Восточно-Зангезурский, Балакен-Шекинский, Губа-Гусарский, Горно-Ширванский, Нахчыванская АР) ожидаются интенсивные осадки, возможен град.

Северо-восточный ветер местами усилится до 15-18 м/с, на отдельных территориях до 20-23 м/с.

Прогнозируется повышение уровня воды в реках, на некоторых реках Большого и Малого Кавказа ожидаются кратковременные паводки и наводнения.