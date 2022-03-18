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В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет снег

В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет снег В Баку и на Абшеронском полуострове с 20 по 23 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами с порывами до 23-25 м/с, вечером 20-го, ночью и утром 21-го марта в некоторых районах полуострова скорость ветра усилится до 28-30 м/с, вр
Экология
18 марта 2022 г. 16:35
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове с 20 по 23 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами с порывами до 23-25 м/с, вечером 20-го, ночью и утром 21-го марта в некоторых районах полуострова скорость ветра усилится до 28-30 м/с, временами ожидаются осадки.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Национальной службы гидрометеорологии.

До 26 марта в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, в горных и предгорных районах снег и туман.

На отдельных территориях ожидается сильный ветер. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. В горных районах дороги покроются льдом.

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Версия на азербайджанском языке Rayonlara yenə qar yağacaq, Bakıda güclü külək əsəcək

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