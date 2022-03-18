В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове с 20 по 23 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами с порывами до 23-25 м/с, вечером 20-го, ночью и утром 21-го марта в некоторых районах полуострова скорость ветра усилится до 28-30 м/с, вр

В Баку и на Абшеронском полуострове с 20 по 23 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами с порывами до 23-25 м/с, вечером 20-го, ночью и утром 21-го марта в некоторых районах полуострова скорость ветра усилится до 28-30 м/с, временами ожидаются осадки.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Национальной службы гидрометеорологии.

До 26 марта в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, в горных и предгорных районах снег и туман.

На отдельных территориях ожидается сильный ветер. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. В горных районах дороги покроются льдом.