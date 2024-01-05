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В Баку ожидается сильный ветер, в районах Азербайджана - снег

В Баку ожидается сильный ветер, в районах Азербайджана - снег 6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, ночью и утром местами на полуострове усилится до 30-32 м/с.
Экология
5 января 2024 г. 12:01
В Баку ожидается сильный ветер, в районах Азербайджана - снег

6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, ночью и утром местами на полуострове усилится до 30-32 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем 5 января и до утра 6 января в районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег. Местами (Нахчыванская АР, Карабах и Восточный Зангезур, Губа-Гусар) осадки будут носить интенсивный характер.

С вечера 5-го и до второй половины дня 6-го января ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, 6-го ночью и утром местами до 30-32 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlara qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

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