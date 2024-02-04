В Баку ожидается сильный ветер, в некоторых районах Азербайджана - снег

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 5 февраля до утра 6 февраля ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, периодически до 20-25 м/с, днем 6 февраля – усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, периодически до 23-25 м/с

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 5 февраля до утра 6 февраля ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, периодически до 20-25 м/с, днем 6 февраля – усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, периодически до 23-25 м/с.

Как передает Report в Национальной гидрометеорологической службе, после нескольких дней мягкой погоды в регионах Азербайджана 6 февраля, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются переменные осадки, а в горных и предгорных районах - снег.

В отдельных регионах (Газах-Гянджа, Балакян-Шеки, Губа-Гусар) осадки будут интенсивными.