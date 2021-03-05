В Баку ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 марта ожидается юго-западный ветер, временами усиливающийся до 15-20 м/с, 7 марта ожидается северо-западный ветер 20-25 м/с, днем в отдельных частях полуострова временами усилится до 30-35 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 марта ожидается юго-западный ветер, временами усиливающийся до 15-20 м/с, 7 марта ожидается северо-западный ветер 20-25 м/с, днем в отдельных частях полуострова временами усилится до 30-35 м/с.

Как передает Report, в вязи с этим Национальная служба гидрометеорологии распространила предупреждение.

По информации, температура воздуха снизится на 4-6 градусов.

В районах Азербайджана с вечера 7 марта до 9 марта ожидаются нестабильные погодные условия, временами дождь, в горных и предгорных районах – снег, местами интенсивный. Будет дуть западный ветер, 6 марта усилится временами до 18-23 м/с, 7 марта – до 25-30 м/с, в отдельных местах – 32-35 м/с.

Температура воздуха снизится на 5-10 градусов. В горных и предгорных районах на дорогах вероятна гололедица.