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В Баку ожидается сильный ветер

В Баку ожидается сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове 6 марта ожидается юго-западный ветер, временами усиливающийся до 15-20 м/с, 7 марта ожидается северо-западный ветер 20-25 м/с, днем в отдельных частях полуострова временами усилится до 30-35 м/с.
Экология
5 марта 2021 г. 15:45
В Баку ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 марта ожидается юго-западный ветер, временами усиливающийся до 15-20 м/с, 7 марта ожидается северо-западный ветер 20-25 м/с, днем в отдельных частях полуострова временами усилится до 30-35 м/с.

Как передает Report, в вязи с этим Национальная служба гидрометеорологии распространила предупреждение.

По информации, температура воздуха снизится на 4-6 градусов.

В районах Азербайджана с вечера 7 марта до 9 марта ожидаются нестабильные погодные условия, временами дождь, в горных и предгорных районах – снег, местами интенсивный. Будет дуть западный ветер, 6 марта усилится временами до 18-23 м/с, 7 марта – до 25-30 м/с, в отдельных местах – 32-35 м/с.

Температура воздуха снизится на 5-10 градусов. В горных и предгорных районах на дорогах вероятна гололедица.

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