В Баку ожидается мокрый снег, температура упадет до 1°С

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 декабря прогнозируются осадки, в пригородах столицы ночью ожидается мокрый снег.
Об этом
Согласно информации, днем осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью составит 1-3, днем 4-7 градусов тепла. Сильный северо-западный ветер к утру станет умеренней, а во второй половине дня сменится на юго-восточный.
В регионах Азербайджана местами ожидается снегопад, в отдельных местах интенсивного характера. Днем осадки постепенно прекратятся, местами будет туман. Ночью и утром западный ветер кое-где периодически будет усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 6-9° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.