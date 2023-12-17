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В Баку ожидается мокрый снег, температура упадет до 1°С

В Баку ожидается мокрый снег, температура упадет до 1°С В Баку и на Абшеронском полуострове 18 декабря прогнозируются осадки, в пригородах столицы ночью ожидается мокрый снег.
Экология
17 декабря 2023 г. 12:30
В Баку ожидается мокрый снег, температура упадет до 1°С

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 декабря прогнозируются осадки, в пригородах столицы ночью ожидается мокрый снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, днем осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью составит 1-3, днем 4-7 градусов тепла. Сильный северо-западный ветер к утру станет умеренней, а во второй половине дня сменится на юго-восточный.

В регионах Азербайджана местами ожидается снегопад, в отдельных местах интенсивного характера. Днем осадки постепенно прекратятся, местами будет туман. Ночью и утром западный ветер кое-где периодически будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем ​​6-9° тепла, в горах ночью 5-10°, днем ​​0-5° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Bakıya sulu qar, bəzi rayonlara qar yağacaq

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