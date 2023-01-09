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В Баку ожидается гололед, снизится видимость

В Баку ожидается гололед, снизится видимость В связи со снежными и морозными погодными условиями, наблюдаемыми на территории страны, с 9 по 12 января ожидается заледенение дорог.
Экология
9 января 2023 г. 11:35
В Баку ожидается гололед, снизится видимость

В связи со снежными и морозными погодными условиями, наблюдаемыми на территории страны, с 9 по 12 января ожидается заледенение дорог.

Как передает Report об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что гололед ожидается на дорогах в Баку и на Абшеронском полуострове, а также на дорогах Баку-Губа, Баку-Шемаха-Евлах, Евлах-Загатала, Губа-Гусар, Губа-Хачмаз, Гусар-Худат, Муганлы-Исмаиллы, Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Гёйчай-Баргюшад, Гораган-Гах-Загатала, Халдан-Мингячевир, Гянджа-Кяльбаджар-Лачын, Гянджа-Дашкесан, Гянджа-Самух, Шемкир-Гедабек, Евлах-Ходжалы-Лачын, Барда-Истису, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Агдам-Хындарх-Агджебеди, Агдам-Агдере, Губадлы-Ханлыг, Физули-Джебраил-Махмудлу, Бахрамтепе-Биласувар, Гаджигабул-Ширван, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик.

По ее словам, на ряде магистральных автодорог видимость будет ограничена до 100-600 метров по причине тумана.

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Версия на азербайджанском языке Hava şəraiti ilə bağlı növbəti xəbərdarlıq: "Yollar buz bağlayacaq, görünüş məhdudlaşacaq"

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