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В Баку ожидается дождь, в горных районах - снег

В Баку ожидается дождь, в горных районах - снег В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
26 ноября 2023 г. 12:41
В Баку ожидается дождь, в горных районах - снег

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых местах возможен дождь. В течение дня местами юго-западный ветер сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 11-15° тепла, днем 15-20° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем, начиная с горных районов, местами возможны переменные дожди, в отдельных районах интенсивные, грозы, в горных и предгорных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıya yağış, dağlıq rayonlara qar yağacaq

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