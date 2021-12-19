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В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег

В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег 16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, в основном без дождя.
Экология
19 декабря 2021 г. 12:15
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег

16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, в основном без дождя.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром будет туман. К ночи местами возможен дождь. Время от времени ожидается усиление юго-западного ветра.

Ночью температура воздуха составит 6-9 градусов тепла, днем ​​10-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8 градусов тепла, днем ​​11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

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