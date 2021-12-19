В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег

16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, в основном без дождя.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром будет туман. К ночи местами возможен дождь. Время от времени ожидается усиление юго-западного ветра.
Ночью температура воздуха составит 6-9 градусов тепла, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8 градусов тепла, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.