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В Баку ожидается до 2, в горах до 15 градусов мороза

В Баку ожидается до 2, в горах до 15 градусов мороза 16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
15 января 2024 г. 12:58
В Баку ожидается до 2, в горах до 15 градусов мороза

16 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 50-60%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха ночью составит 3-8° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных и предгорных районах дороги, вероятно, покроются льдом.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 2, dağlarda 15 dərəcəyədək şaxta olacaq

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