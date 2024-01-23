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В Баку ожидается до 2 градусов мороза, дороги покроются льдом

В Баку ожидается до 2 градусов мороза, дороги покроются льдом В Баку и на Абшеронском полуострове до вечера 24 января ожидаются переменные осадки, местами мокрый снег и снег, ночью и утром осадки будут интенсивными.
Экология
23 января 2024 г. 14:27
В Баку ожидается до 2 градусов мороза, дороги покроются льдом

В Баку и на Абшеронском полуострове до вечера 24 января ожидаются переменные осадки, местами мокрый снег и снег, ночью и утром осадки будут интенсивными.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По ее словам, 24 и 25 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 0-2 градуса мороза.

Г.Мамедова отметила, что в связи с ожидающимися осадками и периодически усиливающимся северо-западным ветром 24 января видимость на дорогах будет ограничена, ночью и утром 24 и 25 января в расположенных на относительно высокой местности столичных районах дороги покроются льдом.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda şaxta olacaq, yollar buz bağlayacaq

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