В Баку открылись пляжи

Основная цель всей проделанной на пляжах работы – уберечь граждан от заражения

С этого дня разрешено использование пляжей в рамках правил, установленных в соответствии с требованиями карантинного режима.

Как сообщает Report, в связи с этим группы, состоящие из представителей структурных подразделений исполнительных властей города Баку и районов, проводят осмотр всех общественных и частных пляжей, центров отдыха в районах столицы, на пляжи направлены представители исполнительных органов.

От каждого оператора пляжа также выделено ответственное лицо. С учетом карантинных условий на пляжах установлены просветительские табло, проинструктирован рабочий персонал и волонтеры. На пляжах нанесены разметки, установлены знаки и ограничительные ленты.

Рабочий персонал регулярно предупреждает граждан посредством громкоговорителей о соблюдении социальной дистанции, использовании дезинфицирующих средств, соблюдении чистоты.

Также решены вопросы дезинфекции территорий и перевозки отходов. Работники коммунальных служб, работая в особом режиме, обеспечат своевременный вывоз отходов. На каждом пляже установлены отдельные контейнеры для утилизации отходов и медицинских масок, созданы уголки с дезинфицирующими средствами.

До окончания летнего сезона деятельность пляжей будет находиться под строгим контролем Исполнительной власти города Баку, Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Основная цель всей проделанной на пляжах работы – уберечь граждан от заражения.

Представителями исполнительных органов принимаются все необходимые меры. Однако основная ответственность ложится на граждан. Им следует соблюдать осторожность, строго соблюдать существующие правила ради защиты себя и членов семьи от пандемии.

В прошлом году, с учетом пожеланий жителей и гостей столицы, а также многочисленных обращений в общественное объединение IDEA, по инициативе учредителя объединения Лейлы Алиевой на приморских территориях города Баку в 6-ти местах - на территории пляжа в Шихово, в поселках Сахиль, Бузовна, Новханы, Горадиль и Пиршаги были созданы альтернативные частным центрам отдыха и другим пляжам бесплатные общественные пляжи со всеми удобствами.