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В Баку открылась фотовыставка "Чудеса природы"

В Баку открылась фотовыставка "Чудеса природы" 10:55
Экология
14 июня 2023 г. 11:55
В Баку открылась фотовыставка Чудеса природы

В Баку открылась фотовыставка "Чудеса природы", организованная Министерством экологии и природных ресурсов и посольством Венгрии в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

В церемонии открытия выставки приняли участие официальные лица ведомства, посол Венгрии в Азербайджане, представители дипломатического корпуса и другие официальные лица.

Здесь представлены фотографии природы Карабаха, сделанные в национальных парках Азербайджана, в том числе цветка Харыбюльбюль - символа победы Азербайджана.

На выставке также представлены работы профессионалов Венгерской ассоциации фотографов-натуралистов.

Целью совместной выставки является демонстрация природных ценностей и красот Азербайджана и Венгрии, знакомство посетителей с природными особенностями двух стран, укрепление сотрудничества в области популяризации культурного наследия и защиты окружающей среды.

Фотовыставка "Чудеса природы" продлится до 30 июня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Təbiət möcüzələri” adlı foto-sərgi açılıb

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