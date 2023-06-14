В Баку открылась фотовыставка "Чудеса природы"

10:55

В Баку открылась фотовыставка "Чудеса природы", организованная Министерством экологии и природных ресурсов и посольством Венгрии в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

В церемонии открытия выставки приняли участие официальные лица ведомства, посол Венгрии в Азербайджане, представители дипломатического корпуса и другие официальные лица.

Здесь представлены фотографии природы Карабаха, сделанные в национальных парках Азербайджана, в том числе цветка Харыбюльбюль - символа победы Азербайджана.

На выставке также представлены работы профессионалов Венгерской ассоциации фотографов-натуралистов.

Целью совместной выставки является демонстрация природных ценностей и красот Азербайджана и Венгрии, знакомство посетителей с природными особенностями двух стран, укрепление сотрудничества в области популяризации культурного наследия и защиты окружающей среды.

Фотовыставка "Чудеса природы" продлится до 30 июня.