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В Баку оштрафованы загрязняющие атмосферу объекты общепита

В Баку оштрафованы загрязняющие атмосферу объекты общепита В ходе очередных мониторингов, проводимых в действующих на территории страны объектах общественного питания, дворцах торжеств и ресторанах, в отношении объектов общепита, выбрасывающих в воздух отходы сверх нормы и функционирующих не в соответствии с норм
Экология
18 июля 2022 г. 17:11
В Баку оштрафованы загрязняющие атмосферу объекты общепита

В ходе очередных мониторингов, проводимых в действующих на территории страны объектах общественного питания, дворцах торжеств и ресторанах, в отношении объектов общепита, выбрасывающих в воздух отходы сверх нормы и функционирующих не в соответствии с нормативами, были приняты соответствующие меры.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

В ходе проведенных с помощью мобильной лаборатории измерительных работ и мониторингов было выявлено, что в Бинагадинском и Хатаинском районах Баку объекты общепита Çıraq Palas, Afrodita, Nağıl Bağı, а в городе Сумгайыт - Qubadlı, Yaxta и İbiza выбрасывают в воздух отходы выше положенной нормы и загрязняют атмосферу канцерогенами.

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