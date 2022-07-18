В Баку оштрафованы загрязняющие атмосферу объекты общепита

В ходе очередных мониторингов, проводимых в действующих на территории страны объектах общественного питания, дворцах торжеств и ресторанах, в отношении объектов общепита, выбрасывающих в воздух отходы сверх нормы и функционирующих не в соответствии с норм

В ходе очередных мониторингов, проводимых в действующих на территории страны объектах общественного питания, дворцах торжеств и ресторанах, в отношении объектов общепита, выбрасывающих в воздух отходы сверх нормы и функционирующих не в соответствии с нормативами, были приняты соответствующие меры.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

В ходе проведенных с помощью мобильной лаборатории измерительных работ и мониторингов было выявлено, что в Бинагадинском и Хатаинском районах Баку объекты общепита Çıraq Palas, Afrodita, Nağıl Bağı, а в городе Сумгайыт - Qubadlı, Yaxta и İbiza выбрасывают в воздух отходы выше положенной нормы и загрязняют атмосферу канцерогенами.