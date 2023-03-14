В Баку оштрафованы владельцы ряда ресторанов

В ходе очередного мониторинга объектов общественного питания, домов торжеств и ресторанов, действующих в Азербайджане, были приняты правовые меры в отношении объектов общепита, выбрасывающих в воздух чрезмерное количество вредных веществ и осуществляющих

В ходе очередного мониторинга объектов общественного питания, домов торжеств и ресторанов, действующих в Азербайджане, были приняты правовые меры в отношении объектов общепита, выбрасывающих в воздух чрезмерное количество вредных веществ и осуществляющих деятельность с нарушением установленных норм.

Как сообщили Report в Государственной службе экологической безопасности, в ходе мониторинга и измерительных работ, проведенных посредством передвижной лаборатории, было установлено, что объекты общепита Romance Palace, Grace Hall, Meridian, Grand Neon и Sapfir выбрасывают в воздух чрезмерное количество вредных веществ.

По фактам в отношении владельцев домов торжеств составлены протоколы и взыскан штраф.