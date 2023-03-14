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В Баку оштрафованы владельцы ряда ресторанов

В Баку оштрафованы владельцы ряда ресторанов В ходе очередного мониторинга объектов общественного питания, домов торжеств и ресторанов, действующих в Азербайджане, были приняты правовые меры в отношении объектов общепита, выбрасывающих в воздух чрезмерное количество вредных веществ и осуществляющих
Экология
14 марта 2023 г. 15:51
В Баку оштрафованы владельцы ряда ресторанов

В ходе очередного мониторинга объектов общественного питания, домов торжеств и ресторанов, действующих в Азербайджане, были приняты правовые меры в отношении объектов общепита, выбрасывающих в воздух чрезмерное количество вредных веществ и осуществляющих деятельность с нарушением установленных норм.

Как сообщили Report в Государственной службе экологической безопасности, в ходе мониторинга и измерительных работ, проведенных посредством передвижной лаборатории, было установлено, что объекты общепита Romance Palace, Grace Hall, Meridian, Grand Neon и Sapfir выбрасывают в воздух чрезмерное количество вредных веществ.

По фактам в отношении владельцев домов торжеств составлены протоколы и взыскан штраф.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda məşhur şadlıq saraylarının sahibləri cərimələnib - SİYAHI

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