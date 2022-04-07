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В Баку оштрафована строительная компания, вырубившая деревья

В Баку оштрафована строительная компания, вырубившая деревья В Баку оштрафована строительная компания, незаконно вырубившая деревья.
Экология
7 апреля 2022 г. 10:01
В Баку оштрафована строительная компания, вырубившая деревья

В Баку оштрафована строительная компания, незаконно вырубившая деревья.

Как сообщает Report, в ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, был выявлен факт вырубки деревьев на улице Аббаса Фатуллаева в Сураханском районе Баку.

По словам начальника службы Бахруза Мухаммедова, в ходе разбирательств было установлено, что деревья были срублены ООО Liman FFD, проводящим строительные работы на данной территории, в результате чего природе был нанесен ущерб в размере 3600 манатов: "Поскольку данное деяние, включая сумму причиненного ущерба, содержат признаки состава преступления, собранные документы были направлены в Генпрокуратуру".

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