В Баку оштрафована строительная компания, вырубившая деревья

В Баку оштрафована строительная компания, незаконно вырубившая деревья.

В Баку оштрафована строительная компания, незаконно вырубившая деревья.

Как сообщает Report, в ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, был выявлен факт вырубки деревьев на улице Аббаса Фатуллаева в Сураханском районе Баку.

По словам начальника службы Бахруза Мухаммедова, в ходе разбирательств было установлено, что деревья были срублены ООО Liman FFD, проводящим строительные работы на данной территории, в результате чего природе был нанесен ущерб в размере 3600 манатов: "Поскольку данное деяние, включая сумму причиненного ущерба, содержат признаки состава преступления, собранные документы были направлены в Генпрокуратуру".