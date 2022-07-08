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В Баку оштрафована известная клиника

В Баку оштрафована известная клиника В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных Государственной службой экологической безопасности, было установлено, что в Хатаинском, Наримановском районах города Баку, а также Бардинском, Агдамском и Балакенском районах были незаконно срублены де
Экология
8 июля 2022 г. 11:06
В Баку оштрафована известная клиника

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных Государственной службой экологической безопасности, было установлено, что в Хатаинском, Наримановском районах города Баку, а также Бардинском, Агдамском и Балакенском районах были незаконно срублены деревья, тем самым природе нанесен ущерб на общую сумму 34330 манатов.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

По фактам в отношении клиники Leyla Medical Center, Объединения жилищно-коммунального хозяйства Наримановского района, а также физических лиц - жителя Бардинского района Ягуба Набиева, жителя города Агдам Вели Эфендиева и жителя Балакенского района Магеррама Джалилова были составлены акты о взыскании штрафа.

Собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для дачи правовой оценки и возмещения ущерба, причиненного сносом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda klinika rəhbərliyi ağacları kəsdiyinə görə cəzalandırılıb

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