В Баку оштрафована известная клиника

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных Государственной службой экологической безопасности, было установлено, что в Хатаинском, Наримановском районах города Баку, а также Бардинском, Агдамском и Балакенском районах были незаконно срублены де

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных Государственной службой экологической безопасности, было установлено, что в Хатаинском, Наримановском районах города Баку, а также Бардинском, Агдамском и Балакенском районах были незаконно срублены деревья, тем самым природе нанесен ущерб на общую сумму 34330 манатов.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

По фактам в отношении клиники Leyla Medical Center, Объединения жилищно-коммунального хозяйства Наримановского района, а также физических лиц - жителя Бардинского района Ягуба Набиева, жителя города Агдам Вели Эфендиева и жителя Балакенского района Магеррама Джалилова были составлены акты о взыскании штрафа.

Собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для дачи правовой оценки и возмещения ущерба, причиненного сносом.