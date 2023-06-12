О нас

В Баку оштрафован владелец ресторана, загрязняющего атмосферу

В Баку оштрафован владелец ресторана, загрязняющего атмосферу В Баку оштрафован владелец ресторана, загрязняющего атмосферу.
Экология
12 июня 2023 г. 11:05
В Баку оштрафован владелец ресторана, загрязняющего атмосферу

В Баку оштрафован владелец ресторана, загрязняющего атмосферу.

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель Государственной службы экологической безопасности Гафар Агаев.

По его словам, на основании поступившей от граждан жалобы нашел подтверждение факт выброса рестораном Cratos Hall загрязняющих веществ в атмосферу.

В связи с этим в отношении владельца объекта Яшара Гасымова был составлен протокол, он оштрафован в качестве должностного лица.

Всех граждан, ставших свидетелями подобных фактов, просят обращаться на горячую линию Министерства экологии и природных ресурсов 168, на адрес электронной почты [email protected], а также аккаунты в социальных сетях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda atmosferi çirkləndirən restoran rəhbərliyi cərimələnib

Самое читаемое

Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi