В Баку оштрафован владелец ресторана, загрязняющего атмосферу

В Баку оштрафован владелец ресторана, загрязняющего атмосферу.

В Баку оштрафован владелец ресторана, загрязняющего атмосферу.

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель Государственной службы экологической безопасности Гафар Агаев.

По его словам, на основании поступившей от граждан жалобы нашел подтверждение факт выброса рестораном Cratos Hall загрязняющих веществ в атмосферу.

В связи с этим в отношении владельца объекта Яшара Гасымова был составлен протокол, он оштрафован в качестве должностного лица.

Всех граждан, ставших свидетелями подобных фактов, просят обращаться на горячую линию Министерства экологии и природных ресурсов 168, на адрес электронной почты [email protected], а также аккаунты в социальных сетях.