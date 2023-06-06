В Баку оштрафован руководитель загрязняющего атмосферу завода

В Баку оштрафован руководитель загрязняющего атмосферу завода.

В Баку оштрафован руководитель загрязняющего атмосферу завода.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В целях поддержки защиты окружающей среды и чистоты атмосферного воздуха запущена акция "Кто загрязняет воздух?". В рамках проекта на основании поступившей жалобы было установлено, что расположенный в поселке Балаханы Сабунчинского района асфальтобетонный завод загрязняет воздух отходами.

В ходе проверок, проведенных сотрудниками Госслужбы экологической безопасности и группы по мониторингу загрязнения окружающей среды, было установлено, что очистительные установки принадлежащего ООО "Управление эксплуатации дорог спецназначения №15" завода выбрасывают в атмосферу чрезмерное количество отходов из-за отсутствия техобслуживания.

По факту в отношении руководителя завода Мусы Джабиева составлен протокол и взыскан штраф. М.Джабиеву дано принудительное поручение выполнить техобслуживание установок и обеспечить соответствие нормам.