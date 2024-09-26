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В Баку организована очередная акция по посадке деревьев

В Баку организована очередная акция по посадке деревьев 26 сентября в рамках Года солидарности во имя зеленого мира на территории, находящейся на пересечении улиц Микаила Алиева и Кямиля Балакишиева в Низаминском районе города Баку состоялась очередная акция по посадке деревьев с участием вице-президента Фонда
Экология
26 сентября 2024 г. 21:09
В Баку организована очередная акция по посадке деревьев

26 сентября в рамках Года солидарности во имя зеленого мира на территории, находящейся на пересечении улиц Микаила Алиева и Кямиля Балакишиева в Низаминском районе города Баку состоялась очередная акция по посадке деревьев с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, руководителя Баку Медиа Центра Арзу Алиевой и других членов семьи.

Как сообщает Report, нынешняя акция по посадке деревьев, в которой также приняли участие волонтеры IDEA, была организована на территории, некогда загрязненной строительными материалами и бытовыми отходами. В ходе акции были посажены 230 саженцев Эльдарских сосен, на территории проведены соответствующие работы по благоустройству. Для эффективного полива деревьев и предотвращения расточительного расхода воды на упомянутой территории предусмотрено использование системы капельного орошения.

Отметим, что некогда бесхозный участок площадью два гектара несколько месяцев назад по инициативе Общественного объединения IDEA и при активном участии волонтеров был полностью очищен от отходов, добавлен слой почвы, проделаны работы по рекультивации. Кроме того, 16 апреля с участием Лейлы Алиевой на одном из участков территории была организована первая акция по посадке деревьев. В настоящее время в связи с началом сезона посадки на этом участке продолжаются работы по очередной посадке деревьев.

Сегодня атмосферный воздух нашей столицы загрязняется автомобильным транспортом, отходами, возникающими в ходе производственной и потребительской деятельности, содержащиеся в воздухе пыль и другие вредные вещества причиняют вред здоровью человека и наносят ущерб экологическому балансу. Создание лесополос и озеленение оказывает позитивное влияние на восстановление экологического баланса и повышение качества воздуха.

Общественное объединение IDEA, регулярно организуя подобные экологические акции, доводит до внимания людей, в частности, молодого поколения, важность охраны окружающей среды и призывает их к совместной деятельности в борьбе с экологическими проблемами. Граждане, столкнувшись с фактами незаконной вырубки деревьев, могут обратиться с жалобами и предложениями в Общественное объединение IDEA с городских или мобильных телефонов посредством горячей линии 1113.

Отметим, что горячая линия и мобильная группа "1113 - скорая помощь природы» были созданы в 2014 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках программы "Нет вырубке деревьев!". Приняты меры по тысячам жалоб граждан, поступивших на упомянутую "горячую линию".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda növbəti ağacəkmə aksiyası təşkil olunub

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