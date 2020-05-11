В Баку ночью тайком срубили сосны

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности рассмотрели жалобу о вырубке деревьев в Насиминском районе Баку, поступившую в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в ходе разбирательства выяснилось, что ночью по адресу Насиминский район, Московский проспект, 74 были срублены сосны различного диаметра и засыпаны землей: "По факту составлен акт. Для установления виновных и принятия законных мер состоялось обращение в Насиминское районное управление полиции".

Представитель министерства с сожалением отметила, что до сих пор по ночам тайком срубают деревья: "Мы должны сообща пресечь это, вместе изобличать тех, кто это делает. Поддержка граждан, местных органов исполнительной власти, представителей общественности очень нужна в этом деле, также необходимо общественное порицание".