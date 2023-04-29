В Баку наблюдается туман

В Баку наблюдаются туманные погодные условия.

В Баку наблюдаются туманные погодные условия.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, сегодня утром синоптические условия способствовали возникновению тумана.

Слабые и умеренные юго-восточные потоки воздушных масс вызвали повышение влажности, а возникший инверсивный слой привел к образованию тумана. Возникновение инверсивного слоя было вызвано снижением температуры в околоземном слое по сравнению с более верхними слоями атмосферы.

Туман наблюдался в Нафталане, Агдаме, Шамахе, Шабране, Тертере, Евлахе, Бейлагане, Гёйчае, Шемкире, Биласуваре, Астаре, Нефтчале, Баку и на Абшеронском полуострове, видимость ограничена до 50-500 метров.