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    В Баку наблюдается сильный туман

    © Report

    Баку. 21 января REPORT.AZ/ Сильный туман наблюдается в столице Азербайджана.

    Заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова сообщила Report, что такая погода сохранится до второй половины дня.

    Она отметила, что во второй половине дня в столице немного усилится юго-западный ветер: "В дневные часы туман немного рассеется".

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