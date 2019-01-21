В Баку наблюдается сильный туман

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Баку. 21 января REPORT.AZ/ Сильный туман наблюдается в столице Азербайджана.

Заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова сообщила Report, что такая погода сохранится до второй половины дня.

Она отметила, что во второй половине дня в столице немного усилится юго-западный ветер: "В дневные часы туман немного рассеется".