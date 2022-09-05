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В Баку наблюдается пылевой туман

В Баку наблюдается пылевой туман В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.
Экология
5 сентября 2022 г. 11:16
В Баку наблюдается пылевой туман

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что наблюдаемые погодные условия носят локальный характер: "Согласно информации, полученной с автоматических станций, в Низаминском районе зарегистрировано превышение нормы дисперсных частиц пыли в 1,5 раза, в Сабаильском районе – в 1,6 раза".

По словам Г.Мамедовой, в связи с синоптической обстановкой и в результате усиления северо-западного ветра ожидается сохранение пыльной погоды в течение дня.

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Версия на английском языке MENR: Dust fog observed in Baku, Absheron peninsula
Версия на азербайджанском языке ETSN: "Havada toz dumanı müşahidə edilir"

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