В Баку местами ожидаются дожди, а в горных районах - снег

В Баку местами ожидаются дожди, а в горных районах - снег

8 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

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8 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в первой половине дня местами возможен дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 12-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм рт.ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%. В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорьях возможен снег. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 4-8° тепла. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram