В Баку концентрация угарного газа в воздухе превысила норму

В Баку концентрация угарного газа в воздухе превысила норму.

В Баку концентрация угарного газа в воздухе превысила норму.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского и Наримановского районов столицы, городов Сумгайыт и Гянджа автоматическими станциями ежедневно проводится мониторинг качества атмосферного воздуха.

При анализе данных, полученных с этих станций, было установлено, что в течение дня концентрация угарного газа в воздухе в Баку была выше нормы в 1,2 раза.

В качестве основной причины сложившейся ситуации указываются интенсивность транспортного движения, деятельность промышленных предприятий и человеческий фактор.