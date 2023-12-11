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В Баку концентрация угарного газа в воздухе превысила норму

В Баку концентрация угарного газа в воздухе превысила норму В Баку концентрация угарного газа в воздухе превысила норму.
Экология
11 декабря 2023 г. 17:34
В Баку концентрация угарного газа в воздухе превысила норму

В Баку концентрация угарного газа в воздухе превысила норму.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского и Наримановского районов столицы, городов Сумгайыт и Гянджа автоматическими станциями ежедневно проводится мониторинг качества атмосферного воздуха.

При анализе данных, полученных с этих станций, было установлено, что в течение дня концентрация угарного газа в воздухе в Баку была выше нормы в 1,2 раза.

В качестве основной причины сложившейся ситуации указываются интенсивность транспортного движения, деятельность промышленных предприятий и человеческий фактор.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda havada dəm qazı normadan yüksək olub

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