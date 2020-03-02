В Баку компания оштрафована на 50 000 манатов

Министерство экологии и природных ресурсов на месте рассмотрело жалобу относительно вырубки деревьев по адресу Низаминский район, улица Т.Аббасова, 5.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором Департамента охраны окружающей среды Садиг Дяраферин.

По его словам, в ходе проведенных расследований выяснилось, что проводящее строительные работы на территории ООО "Təbriz Center" вырубило два кипариса.

По факту составлены акт и протокол.

Собранные материалы направлены в Низаминский районный суд для применения в отношении ООО "Təbriz Center" штрафа на сумму 50 000 манатов (в качестве юридического лица).