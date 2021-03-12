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В Баку и завтра ожидается снег

В Баку и завтра ожидается снег Атмосферное давление повысится с 769 мм ртутного столба до 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%
Экология
12 марта 2021 г. 14:16
В Баку и завтра ожидается снег
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13 марта в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег, утром постепенно прекратится, днем в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, ожидается северо-западный ветер, временами с усилением, днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 0 градусов, днем 3-5 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 769 мм ртутного столба до 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, которые утром постепенно прекратятся, днем в основном без осадков. Временами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, в высокогорных районах –12-15 градусов мороза, днем – 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах возможен гололед.

13 марта на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Snow, frost predicted in Baku tomorrow
Версия на азербайджанском языке Bakıda sabah da qar yağacaq, şaxta olacaq

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