О нас

В Баку и регионах в ближайшие три дня ожидается сильный ветер

В Баку и регионах в ближайшие три дня ожидается сильный ветер С 21 по 24 июня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой.
Экология
20 июня 2025 г. 17:23
В Баку и регионах в ближайшие три дня ожидается сильный ветер

С 21 по 24 июня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отмечается, что в Нахчыванской АР, Агстафе, Газахе, Гяндже, Самухе, Товузе, Шамкире, Гедабее, Гейгеле, Геранбое, Дашкесане, Нафталане, Джебраиле, Зангилане, Кяльбаджаре, Губадлы, Евлахе, Лачыне, Шабране, Шеки, Загатале, Балакяне, Гахе, Сиязане, Хызы, Гобустане, Гусаре, Сабирабаде, Сальяне, Агдере, Агдаме, Барде, Тертере, Нефтчале, Лерике, Ярдымлы, Билясуваре, Масаллы, Гаджигабуле, Саатлы, Ширване, Лянкяране, Астаре, Джалилабаде, Мингячевире, Хачмазе, Физули, Имишли, Бейлагане, а также в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 13,9-20,7 метров в секунду.

21-24 июня в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки, грозы, местами возможны ливни и град.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные паводки и сели в некоторых реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Növbəti üç gündə külək güclənəcək

Другие новости из категории

Погода на завтра: В Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла
Погода на завтра: В Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла
20 июня 2025 г. 12:36
Завтра в Азербайджане ожидается до 35° тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 35° тепла
19 июня 2025 г. 12:50
Завтра ожидается 34 градуса тепла 
Завтра ожидается 34 градуса тепла 
18 июня 2025 г. 12:20
Завтра на пляжах Абшерона вода прогреется до 22°
Завтра на пляжах Абшерона вода прогреется до 22°
17 июня 2025 г. 13:18
Завтра в регионах Азербайджана местами ожидаются осадки
Завтра в регионах Азербайджана местами ожидаются осадки
17 июня 2025 г. 13:07
В большинстве регионов Азербайджана наблюдается дождливая и ветреная погода
В большинстве регионов Азербайджана наблюдается дождливая и ветреная погода
17 июня 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
16 июня 2025 г. 13:32
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
16 июня 2025 г. 11:08
По реке Талачай в Загатале сошел сель
По реке Талачай в Загатале сошел сель
16 июня 2025 г. 09:46
В Агстафе выпал град
ВидеоВ Агстафе выпал град
15 июня 2025 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi