В Баку и регионах в ближайшие три дня ожидается сильный ветер

С 21 по 24 июня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой.

С 21 по 24 июня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отмечается, что в Нахчыванской АР, Агстафе, Газахе, Гяндже, Самухе, Товузе, Шамкире, Гедабее, Гейгеле, Геранбое, Дашкесане, Нафталане, Джебраиле, Зангилане, Кяльбаджаре, Губадлы, Евлахе, Лачыне, Шабране, Шеки, Загатале, Балакяне, Гахе, Сиязане, Хызы, Гобустане, Гусаре, Сабирабаде, Сальяне, Агдере, Агдаме, Барде, Тертере, Нефтчале, Лерике, Ярдымлы, Билясуваре, Масаллы, Гаджигабуле, Саатлы, Ширване, Лянкяране, Астаре, Джалилабаде, Мингячевире, Хачмазе, Физули, Имишли, Бейлагане, а также в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 13,9-20,7 метров в секунду.

21-24 июня в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки, грозы, местами возможны ливни и град.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные паводки и сели в некоторых реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа.