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В Баку и регионах ожидается сильный ветер

В Баку и регионах ожидается сильный ветер В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемой 18 декабря ветреной погодой.
Экология
17 декабря 2024 г. 17:16
В Баку и регионах ожидается сильный ветер

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемой 18 декабря ветреной погодой.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

В Лачыне, Нефтчале, Огузе, Гусаре, Габале, Шамахы, Исмаиллы, Хызы, Шеки, Загатале, Гобустане, Гёйчае, Зангилане, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Агдаше, Уджаре, Кюрдамире, Евлахе, Тертере, Барде, Агдаме, Агджабеди, Зардабе, Мингячевире, Гёранбое, Нафталане, Гёйгёле, Гяндже, Самухе, Шабране, Хачмазе, Гахе, Агсу, Балакяне, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Гаджигабуле, Ширване, Сиязане, Билясуваре, Губе, Дашкесане, Гедабеке, Шамкире, Товузе, Агстафе и Газахе ожидается западный ветер, порывы которого будут достигать 13.9-20.7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджаре ожидается юго-западный ветер, скорость которого будет достигать 20.8-28.4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

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