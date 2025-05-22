В Баку и регионах ожидается преимущественно без осадков

В Баку и регионах ожидается преимущественно без осадков

В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

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В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, северо-восточный ветер утром сменится юго-восточным. Температура воздуха в столице и на полуострове составит ночью 15–17°, днем 24–29°. Атмосферное давление снизится с 765 до 761 мм рт. ст., относительная влажность — ночью 70–75 %, днем 45–50 %. В районах Азербайджана также ожидается в основном без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха в регионах ночью составит 13–18°, днем 26–31°, в горных районах ночью 5–10°, днем 15–20°. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram