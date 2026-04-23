В Баку и регионах объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым 24-25 апреля сильным ветром.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Самухе, Дашкесане, Гедабее, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Мингячевире, Барде, Евлахе, Тертере, Агдаме, Лерике, Ярдымлы, Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гёйчае, Шамахы, Гобустане, Гусаре, Хызы, Сальяне, Нефтчале в соответствии с оранжевым предупреждением скорость северо-западного ветра составит 20.8-28.4 м/сек.

В Баку и на Абшероне, а также в других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением порывы северо-западного ветра усилятся до 13,9-20,7 м/с.