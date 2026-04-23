    Экология
    • 23 апреля, 2026
    • 17:10
    В Баку и регионах объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым 24-25 апреля сильным ветром.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Самухе, Дашкесане, Гедабее, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Мингячевире, Барде, Евлахе, Тертере, Агдаме, Лерике, Ярдымлы, Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гёйчае, Шамахы, Гобустане, Гусаре, Хызы, Сальяне, Нефтчале в соответствии с оранжевым предупреждением скорость северо-западного ветра составит 20.8-28.4 м/сек.

    В Баку и на Абшероне, а также в других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением порывы северо-западного ветра усилятся до 13,9-20,7 м/с.

    Национальная служба гидрометеорологии Желтое и оранжевое предупреждение
    Bakıda və bölgələrdə külək güclənəcək - Sarı və narıncı XƏBƏRDARLIQ

    Последние новости

    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    20:30

    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    Инфраструктура
    20:24

    Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    20:09

    ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

    Другие страны
    Лента новостей