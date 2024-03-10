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В Баку и регионах идет дождь - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Баку и регионах идет дождь - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА По состоянию на 13:00 10 марта, в стране сохраняется дождливая погода.
Экология
10 марта 2024 г. 14:09
В Баку и регионах идет дождь - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на 13:00 10 марта, в стране сохраняется дождливая погода.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Шахбузе, Кельбаджаре, Шуше, Лачине, Дашкасане, Гедабеке, Гёйгеле, Нахчыване, Шаруре, Джульфе, Ордубаде, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Балакене, Загатале, Шеки, Тертере идет снег. В Барде, Мингячевире, Евлахе, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астараде, а также в Баку и на Абшероне дождливая погода.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 7 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике - 6 градусов, в равнинных районах - 9 градусов, в горных районах - 1 градус, в высокогорных районах - 6 градусов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda və rayonlarda yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

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