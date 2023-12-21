В Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер.

Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины завтрашнего дня до 24 декабря ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, днем 23 декабря в некоторых частях полуострова - до 20-25 м/с.

В регионах Азербайджана с завтрашнего дня и до 24 декабря, в основном в горных и предгорных районах, ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 23-25 м/с, в отдельных местах до 27-32 м/с.